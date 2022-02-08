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08 Şub 2022 - 08:49

Arif Verimli'nin Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Müge Anlı İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’da programına bağlanan Prof. Dr. Arif Verimli, seyircisini bir hayli meraklandırdı. Esra Erol’da programı ile anlaşıp anlaşmadığı merak ile takip edilen Prof. Dr. Arif Verimli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...