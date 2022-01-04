Çağla Şıkel'in Eski Sevgilisi Merak Uyandırdı! Gören Herkesi Şok Oldu! Meğer Bir Zamanlar Birliktelermiş...
Şimdilerde eski eşi Emre Altuğ ile yediği yemek ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Çağla Şıkel, örnek aile olmaları nedeniyle hayranları tarafından bir hayli takdir edildi. İşte bu hayranlıkla birlikte Çağla Şıkel ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Şimdilerde eski eşi Emre Altuğ ile yediği yemek ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Çağla Şıkel, örnek aile olmaları nedeniyle hayranları tarafından bir hayli takdir edildi. İkilinin arka arkaya paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıkan o yemek, Çağla Şıkel’in hayranları tarafından mercek altına alınmasını sağladı. Bu takip esnasında Çağla Şıkel’in eski sevgilisini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Çağla Şıkel’in eski sevgilisi kim? Çağla Şıkel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
04 Oca 2022 - 23:40 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.