- 04 Oca 2022 - 23:40

Çağla Şıkel'in Eski Sevgilisi Merak Uyandırdı! Gören Herkesi Şok Oldu! Meğer Bir Zamanlar Birliktelermiş...

Şimdilerde eski eşi Emre Altuğ ile yediği yemek ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Çağla Şıkel, örnek aile olmaları nedeniyle hayranları tarafından bir hayli takdir edildi. İşte bu hayranlıkla birlikte Çağla Şıkel ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Şimdilerde eski eşi Emre Altuğ ile yediği yemek ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Çağla Şıkel, örnek aile olmaları nedeniyle hayranları tarafından bir hayli takdir edildi. İkilinin arka arkaya paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıkan o yemek, Çağla Şıkel’in hayranları tarafından mercek altına alınmasını sağladı. Bu takip esnasında Çağla Şıkel’in eski sevgilisini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Çağla Şıkel’in eski sevgilisi kim? Çağla Şıkel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…


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04 Oca 2022 - 23:40 - Magazin

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