Masterchef Burcu’ya Hayatının Teklifi Geldi! Mehmet Şef Sahip Çıktı, Öyle Bir Teklif Sundu Ki, Görenler Yıkılacak! Dilara Başaran’a Büyük Şok!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümünde Tahsin, Hasan ve Burcu kıyasıya bir mücadele vermişti. Tahsin eleme potasından çıkan ilk isim olurken; Burcu ise elenen kişi olmuştu. Birçok kişi ise Burcu Önal’ın vedasının çok erken olduğuna dair yorumlarda bulunmuştu. Şimdi ise Mehmet Şef, Burcu Önal için kararını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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