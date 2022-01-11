- 11 Oca 2022 - 23:04

Masterchef Burcu’ya Hayatının Teklifi Geldi! Mehmet Şef Sahip Çıktı, Öyle Bir Teklif Sundu Ki, Görenler Yıkılacak! Dilara Başaran’a Büyük Şok!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmadan veda eden ismi ortaya çıkaran Masterchef’te sadece son 5 isim kalmıştı. Yarışmadan ayrılan Burcu Önal’a ise iddialara göre hayatının teklifi resmen geldi. Mehmet Şef ellerinden tutarken; sunduğu teklif ise ağızları açık bıraktı! İşte Dilara Başaran’a büyük şok yaşatacağı düşünülen o teklif!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümünde Tahsin, Hasan ve Burcu kıyasıya bir mücadele vermişti. Tahsin eleme potasından çıkan ilk isim olurken; Burcu ise elenen kişi olmuştu. Birçok kişi ise Burcu Önal’ın vedasının çok erken olduğuna dair yorumlarda bulunmuştu. Şimdi ise Mehmet Şef, Burcu Önal için kararını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Oca 2022 - 23:04 Ankara- Yaşam

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