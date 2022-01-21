21 Oca 2022 - 21:57
Tarkan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Pınar Dilek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir sahnelerden uzakta kalan Tarkan, yılbaşı ile birlikte sahnelerdeki yerini yeniden almaya başladı. Bu gelişmenin üzerine seyircisinin bir hayli dikkatini çeken Tarkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir sahnelerden uzakta kalan Tarkan, yılbaşı ile birlikte sahnelerdeki yerini yeniden almaya başladı. Bu gelişmenin üzerine seyircisinin bir hayli dikkatini çeken Tarkan, bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Tarkan kaç yaşında? Tarkan kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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21 Oca 2022 - 21:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.