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21 Oca 2022 - 21:57

Tarkan'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Pınar Dilek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir sahnelerden uzakta kalan Tarkan, yılbaşı ile birlikte sahnelerdeki yerini yeniden almaya başladı. Bu gelişmenin üzerine seyircisinin bir hayli dikkatini çeken Tarkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...