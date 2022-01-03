Çağatay Ulusoy Yürekleri Yaktı, Kavurdu! Acun Ilıcalı’yla Anlaşmayı İmzaladı, Dizisinin Çekimleri Başladı! Partneri Alina Boz...
TV ekranlarında son olarak 2016-2017 yıllarında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmış olan İçerde dizisinde canlandırdığı “Sarp Yılmaz” karakteri ile başrolde boy gösteren 31 yaşındaki ünlü ve yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV ekranlarında son olarak 2016-2017 yıllarında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmış olan İçerde dizisinde canlandırdığı “Sarp Yılmaz” karakteri ile başrolde boy gösteren 31 yaşındaki ünlü ve yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, daha sonra birçok internet projesinde de yer aldı. TV ekranlarında uzun bir süredir boy göstermeyen Ulusoy, bu süreçte Hakan: Muhafız ve Yeşilçam gibi dijital platform dizilerinde izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, şimdilerde ise yeni dizisi ile TV ekranlarında boy göstermeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı ile anlaşmayı imzalayan Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi, büyük bir merakla beklenirken, diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı… İşte tüm detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
03 Oca 2022 - 19:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.