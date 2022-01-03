- 03 Oca 2022 - 19:58

Çağatay Ulusoy Yürekleri Yaktı, Kavurdu! Acun Ilıcalı’yla Anlaşmayı İmzaladı, Dizisinin Çekimleri Başladı! Partneri Alina Boz...

TV ekranlarında son olarak 2016-2017 yıllarında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmış olan İçerde dizisinde canlandırdığı “Sarp Yılmaz” karakteri ile başrolde boy gösteren 31 yaşındaki ünlü ve yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV ekranlarında son olarak 2016-2017 yıllarında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmış olan İçerde dizisinde canlandırdığı “Sarp Yılmaz” karakteri ile başrolde boy gösteren 31 yaşındaki ünlü ve yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, daha sonra birçok internet projesinde de yer aldı. TV ekranlarında uzun bir süredir boy göstermeyen Ulusoy, bu süreçte Hakan: Muhafız ve Yeşilçam gibi dijital platform dizilerinde izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, şimdilerde ise yeni dizisi ile TV ekranlarında boy göstermeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı ile anlaşmayı imzalayan Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi, büyük bir merakla beklenirken, diziyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı… İşte tüm detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

03 Oca 2022 - 19:58 - Magazin

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