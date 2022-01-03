Buse Varol Eşi Alişan’ı Çıldırttı! Yıllardır Saklamış, Gün Yüzüne Çıkarmamış! Ortaya Çıkan Şey Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?

Ünlü türkücü, sunucu ve oyuncu Alişan ile ünlü oyuncu Buse Varol çifti, son dönemlerde isimlerinden en çok söz ettiren ünlü çiftler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ı Covid-19 nedeniyle toprağa vermesinden sonra oldukça zor günler geçiren ünlü çift, daha sonra bu zor günleri yavaş yavaş atlatmaya başlamıştı. Bu süreçte her iki isim de sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Ünlü çiftten Buse Varol, bu kez de beklenmedik bir gelişme ile gündeme geldi… Buse Varol’un son hamlesi, eşi Alişan’ı bile şaşkına çevirdi… Kimse bu kadarını beklemiyordu… İşte tüm detaylar…



Detaylar diğer sayfada!