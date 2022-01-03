Melis Sezen Durdurulmak Nedir Bilmiyor! Instagram Cayır Cayır Yanıyor, Böylesi Hiç Görülmedi! Adeta Şov Yaptı!
Sadakatsiz dizisinin başrollerinde yer alan ve dizi ile kariyer zirvesini yaşayan Melis Sezen de dizi dışında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Melis Sezen ile ilgili son detaylar...
Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşan Sadakatsiz dizisi, şimdilerde 2. sezon yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen dizi, her bölümü ile reytingleri kasıp kavurmaya devam ederken, uyarlama olarak ekranlara gelen hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri çekmeyi başarıyor. Sevilen dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş isimleri yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin başrollerinde yer alan ve dizi ile kariyer zirvesini yaşayan Melis Sezen de dizi dışında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü ve güzel oyuncu, bu kez de bacaklarıyla adeta şov yaparak adından söz ettirmeyi başardı… İşte tüm detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
03 Oca 2022 - 19:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.