Melis Sezen Durdurulmak Nedir Bilmiyor! Instagram Cayır Cayır Yanıyor, Böylesi Hiç Görülmedi! Adeta Şov Yaptı!

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşan Sadakatsiz dizisi, şimdilerde 2. sezon yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen dizi, her bölümü ile reytingleri kasıp kavurmaya devam ederken, uyarlama olarak ekranlara gelen hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri çekmeyi başarıyor. Sevilen dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş isimleri yer alıyor. Sadakatsiz dizisinin başrollerinde yer alan ve dizi ile kariyer zirvesini yaşayan Melis Sezen de dizi dışında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü ve güzel oyuncu, bu kez de bacaklarıyla adeta şov yaparak adından söz ettirmeyi başardı… İşte tüm detaylar…

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