Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Defteri Kapandı! Yolun Sonu Görüldü, Seyirci Çıldırdı! O Fragman Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarında 2006 yılından bu yana izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi, yıllardır ekranların fenomen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Her bölümü ile reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden Arka Sokaklar dizisi, şimdilerde 16. sezon yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Ekranlardaki 15. yılını deviren ve ekranların en uzun soluklu haftalık dizisi olan Arka Sokaklar, bu süreçte birçok oyuncu ile yollarını ayırmıştı. Ancak sevilen dizide Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh isimleri en baştan bu yana yerlerini korumuştu. Ancak dizinin ekranlara yansıyan yeni bölüm fragman görüntülerinde, artık Rıza Baba için yolun sonuna gelindiği görüldü… İşte tüm detaylar…



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