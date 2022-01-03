Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Defteri Kapandı! Yolun Sonu Görüldü, Seyirci Çıldırdı! O Fragman Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Neler Oluyor?
Sevilen dizide Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh isimleri en baştan bu yana yerlerini korumuştu. Ancak dizinin ekranlara yansıyan yeni bölüm fragman görüntülerinde ise üzücü haber geldi. İşte Arka Sokaklar dizisinden son detaylar...
Kanal D ekranlarında 2006 yılından bu yana izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi, yıllardır ekranların fenomen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Her bölümü ile reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden Arka Sokaklar dizisi, şimdilerde 16. sezon yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Ekranlardaki 15. yılını deviren ve ekranların en uzun soluklu haftalık dizisi olan Arka Sokaklar, bu süreçte birçok oyuncu ile yollarını ayırmıştı. Ancak sevilen dizide Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh isimleri en baştan bu yana yerlerini korumuştu. Ancak dizinin ekranlara yansıyan yeni bölüm fragman görüntülerinde, artık Rıza Baba için yolun sonuna gelindiği görüldü… İşte tüm detaylar…
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03 Oca 2022 - 20:01 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.