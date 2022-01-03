Kendisinden Başka Kimseyi Beğenmeyen Burçlar Hangileridir? İşte Narsist Kişiliğe Sahip O Burç
Her burcun insanlara sağladığı çeşitli karakteristik özellikler bulunuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede masum ve şefkatli insanlar olabiliyorken; bazı burcun insanları, egolarından beslenen kişiler olarak dünyaya geliyor. Kendisinden başka kimseyi beğenmeyen o burçlarla ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Her burcun insanlara sağladığı çeşitli karakteristik özellikler bulunuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede masum ve şefkatli insanlar olabiliyorken; bazı burcun insanları, egolarından beslenen kişiler olarak dünyaya geliyor. Kendisinden başka kimseyi beğenmeyen o burçların yatkın oldukları psikolojik rahatsızlığın narsisizm olduğunu söylemek çok da yanlış anlamıyor. Öte yandan listede yer alan kendini beğenmiş ve narsist olan o burçları görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, kendisinden başka kimseyi beğenmeyen burçlar hangileridir? İşte narsist kişiliğe sahip o burç…
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03 Oca 2022 - 20:02 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.