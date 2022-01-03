Her burcun insanlara sağladığı çeşitli karakteristik özellikler bulunuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, inanılmaz derecede masum ve şefkatli insanlar olabiliyorken; bazı burcun insanları, egolarından beslenen kişiler olarak dünyaya geliyor. Kendisinden başka kimseyi beğenmeyen o burçların yatkın oldukları psikolojik rahatsızlığın narsisizm olduğunu söylemek çok da yanlış anlamıyor. Öte yandan listede yer alan kendini beğenmiş ve narsist olan o burçları görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, kendisinden başka kimseyi beğenmeyen burçlar hangileridir? İşte narsist kişiliğe sahip o burç…



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