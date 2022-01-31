Arka Sokaklar Ezgi’si İçine Hiçbir Şey Giymeyince Şok Etti! Minileri Çekti, Görenler Şaştı Kaldı! “Yok Artık!” Sosyal Medya Sallanıyor!

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dizinin son bölümünde ise Mesut Komiser ve Rıza Baba birbirlerine girmişti. Bu olayın üzerine birde Rıza Baba’nın yeni bölüm fragmanında 4 kurşunla yere yığılması ağızları açık bırakmıştı. Dizide önemli bir yeri olan Ela Yörükoğlu ise Arka Sokaklar’daki tarzından sıyrıldı ve paylaşımıyla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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