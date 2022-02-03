Arka Sokaklar'ın Ezgi’si Göğsünü Gere Gere Pozunu Verdi! Minileri Çekti, Görenler Şaştı Kaldı! “Yok Artık!” Sosyal Medya Sallanıyor!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da uzun bir süredir Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörükoğlu, nefesleri kesti! İç çamaşırı giymeden paylaşım yapan güzel oyuncunun bu halini görenler ise büyük bir şok yaşadı. Minileri çekip hayranlarını delirten Ela Yörükoğlu, “Yok artık” yorumlarını arka arkaya aldı. İşte Arka Sokaklar dizisinin Ezgi’si Ela Yörükoğlu’nda gelen o paylaşım…
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dizinin son bölümünde ise Mesut Komiser ve Rıza Baba birbirlerine girmişti. Bu olayın üzerine birde Rıza Baba’nın yeni bölüm fragmanında 4 kurşunla yere yığılması ağızları açık bırakmıştı. Dizide önemli bir yeri olan Ela Yörükoğlu ise Arka Sokaklar’daki tarzından sıyrıldı ve paylaşımıyla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.