- 03 Şub 2022 - 21:14 G: 03 Şub 2022 - 21:15

Arka Sokaklar'ın Ezgi’si Göğsünü Gere Gere Pozunu Verdi! Minileri Çekti, Görenler Şaştı Kaldı! “Yok Artık!” Sosyal Medya Sallanıyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da uzun bir süredir Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörükoğlu, nefesleri kesti! İç çamaşırı giymeden paylaşım yapan güzel oyuncunun bu halini görenler ise büyük bir şok yaşadı. Minileri çekip hayranlarını delirten Ela Yörükoğlu, “Yok artık” yorumlarını arka arkaya aldı. İşte Arka Sokaklar dizisinin Ezgi’si Ela Yörükoğlu’nda gelen o paylaşım…

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dizinin son bölümünde ise Mesut Komiser ve Rıza Baba birbirlerine girmişti. Bu olayın üzerine birde Rıza Baba’nın yeni bölüm fragmanında 4 kurşunla yere yığılması ağızları açık bırakmıştı. Dizide önemli bir yeri olan Ela Yörükoğlu ise Arka Sokaklar’daki tarzından sıyrıldı ve paylaşımıyla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Şub 2022 - 21:14 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Pelin Hayatının Zirvesini Yaşıyor! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor? Danilo Şef... mask
Masterchef Pelin Hayatının Zirvesini Yaşıyor! Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor? Danilo Şef...
Survivor Mert’tin Psikolojisi Çöktü! Önce Yasak Aşk, Sonra Acun Ilıcalı… Yaşananlara Dayanamadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor? mask
Survivor Mert’tin Psikolojisi Çöktü! Önce Yasak Aşk, Sonra Acun Ilıcalı… Yaşananlara Dayanamadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Arasında ki Maaş Krizi Büyüdü! Mehmet Şef Yeni Projesini Duyurdu! “Yok Artık” mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Arasında ki Maaş Krizi Büyüdü! Mehmet Şef Yeni Projesini Duyurdu! “Yok Artık”
Yumurta Fiyatları 2022 Merak Uyandırdı! 30'lu, 10'lu Yumurta Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Yumurta Fiyatları mask
Yumurta Fiyatları 2022 Merak Uyandırdı! 30'lu, 10'lu Yumurta Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Yumurta Fiyatları
Üç Kuruş Dizisinde Leyla Şoku Yaşanıyor! Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Efe Şimdi Zırıl Zırıl Ağlayacak! mask
Üç Kuruş Dizisinde Leyla Şoku Yaşanıyor! Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Efe Şimdi Zırıl Zırıl Ağlayacak!
Demet Özdemir Eski Şaşalı Dönemine Geri Dönüyor! Kıpkırmızı Rujunu Sürdü, Nefesleri Kesti! Deri Pantolonuyla… “Oğuzhan Koç Ağla!” mask
Demet Özdemir Eski Şaşalı Dönemine Geri Dönüyor! Kıpkırmızı Rujunu Sürdü, Nefesleri Kesti! Deri Pantolonuyla… “Oğuzhan Koç Ağla!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status