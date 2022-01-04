Ankara Çağdaş Market Nerelerde Var? Çağdaş Market Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? Çağdaş Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ankaralıların sıkça alışveriş yaptığı noktalardan biri olan Ankara Çağdaş Market, şimdilerde geniş ürün yelpazesi ve indirimli fiyatları ile başkentlilerin dikkatini üzerine çekiyor. Başkentin dört bir yanında şubeler bulunduran Ankara Çağdaş Market ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ankaralıların sıkça alışveriş yaptığı noktalardan biri olan Ankara Çağdaş Market, şimdilerde geniş ürün yelpazesi ve indirimli fiyatları ile başkentlilerin dikkatini üzerine çekiyor. Başkentin dört bir yanında şubeler bulunduran Ankara Çağdaş Market, iş imkanları ile de başkentlilerin dikkatini çekiyor. Peki, Ankara Çağdaş market nerelerde var? Çağdaş market kaçta açılıyor, kapanıyor? Çağdaş market iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…
04 Oca 2022 - 21:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.