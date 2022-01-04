Ankara Çağdaş Market Nerelerde Var? Çağdaş Market Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? Çağdaş Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ankaralıların sıkça alışveriş yaptığı noktalardan biri olan Ankara Çağdaş Market, şimdilerde geniş ürün yelpazesi ve indirimli fiyatları ile başkentlilerin dikkatini üzerine çekiyor. Başkentin dört bir yanında şubeler bulunduran Ankara Çağdaş Market, iş imkanları ile de başkentlilerin dikkatini çekiyor. Peki, Ankara Çağdaş market nerelerde var? Çağdaş market kaçta açılıyor, kapanıyor? Çağdaş market iş başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…