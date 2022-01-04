- 04 Oca 2022 - 21:23

Hangi Burç Yemekleriyle Erkeğini Etkiler?  İşte Erkeğini baştan çıkaran yemekler Yapan O Burçlar…

Bir aşk ilişkisinin başlangıç aşamaları, genellikle o ilişkinin en heyecanlı dönemleridir. Flört etme dönemlerinde insanlar, karşısındaki kişiyi tanımaya başlıyor olmanın heyecanı ile günlerini geçirirler ve bu heyecan, insanın her hücresine işler. Sizde yemekleri ile erkekleri etkileyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir aşk ilişkisinin başlangıç aşamaları, genellikle o ilişkinin en heyecanlı dönemleridir. Flört etme dönemlerinde insanlar, karşısındaki kişiyi tanımaya başlıyor olmanın heyecanı ile günlerini geçirirler ve bu heyecan, insanın her hücresine işler. Mutluluğun en üst düzeylerde hissedildiği bu gibi dönemlerde insanlar, karşısındaki kişiyi etkilemek için elinden gelen her şeyi yapar. Edebiyat, sinema, hobiler gibi alanlarda benzerlikler bularak ilişkiyi ve uyumu güçlendirmeye çalışan insanlar, bir de bu gibi dönemlerde burçlara başvurur.

Zira burçlar, getirdikleri temel ve genel özellikleri ile bu ilişkilerdeki uyuma dair önemli ipuçları sunar. Söz konusu burçlar ve karşıdaki kişiyi etkilemek olduğunda bazı burcun kadınları, yemek konusundaki marifetleri ile karşısındaki erkeği kolayca etkileyebilir… Mutfakta 10 parmağında 11 marifet olan kadınlar hangi burçtan çıkar? İşte tüm detaylar…


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04 Oca 2022 - 21:23 - Burç Haberleri

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