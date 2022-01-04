- 04 Oca 2022 - 23:52

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Vedalar Şoku! Bir Değil Tam İki Kişi Birden Gidiyor! Dizi Paramparça Oldu, İzleyici Bile Vedaları Durduramadı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan üzen karar çıktı. Bir değil tam iki kişi birden ayrılma kararını verdi. Dizi paramparça kalırken; izleyici ise vedaları durduramadı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise nefeslerin kesilmesine neden oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan isimler kimler oldu?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde Züleyha ve Hakan Gümüşoğlu iyice yakınlaşmaya başlamıştı. Bu durumdan rahatsız olan Fikret ise Züleyha’nın karşısına çıkınca; Züleyha ise kendisine olan aşkından kıskandığını pat diye açıklamıştı. Çukurova’yı sallayan olaylar arka arkaya yaşanırken; iki ismin diziden ayrılma kararı vermesi ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Oca 2022 - 23:52 Ankara- Yaşam

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