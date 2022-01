BİM Market Çay Fiyatları 2022! BİM Çayı Ucuza Mı Satıyor? İşte Berk Harman Çayı ve Çaykur Rize Turist Çay 1000 Gr Fiyatı

Türk toplumunda çayın yeri bambaşkadır. Bizim kültürümüzde her an her yerde çay içilebilir. Sosyal statü olarak ister üst noktalarda olsun, isterse de bir köy kıraathanesi olsun fark etmeksizin her yerde herkes çay içebilir. Çay, bizim toplumumuzda mutluyken, üzgünken, düşünceliyken, sakinken, hareketliyken, kısacası her an içilebilir. Bu nedenle de Türkiye’nin yıllık çay tüketim ortalaması oldukça fazladır ve ülkemiz bu listede diğer ülkelere göre oldukça üst sıralarda yer almaktadır. Ancak çay tüketimi, ekonomi ile ilişkili bir alan olduğundan, bu konuda da son dönemlerde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Zira artan çay fiyatları ile insanlar şikayetçi olmaya başladı ve vatandaşlar, marketlerin çay fiyatlarını araştırmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…



