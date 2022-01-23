Şimdilerde sürekli olarak değişken dolar kurundan etkilenen ürünlerin başında gelen temizlik malzemeleri, başkentlilerin uygun fiyatlı seçenekler aramasına neden oluyor. O seçeneklerden biri ise, başkentlilerin temizlik malzemelerini toptan almaya çalışması olarak bilinmiyor.

Toptan alınan temizlik malzemelerini nereden alabileceklerini merak eden başkentliler, toptan temizlik malzemelerinin ne kadar olduğunu da araştırıyor. Peki, Ankara Gimat toptan temizlik malzemeleri 2022 ne kadar? Toptan ucuz temizlik malzemeleri nereden alınır? İşte, detaylar…



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