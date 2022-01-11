Migros Tuvalet Kağıdı Fiyatları 2022! Migros Tuvalet Kağıdı Ucuza Mı Satıyor?
Mart 2020 döneminde Covid-19 salgınının tüm dünyada etkisini göstermeye başlaması ile birlikte, salgının etkileri de her açıdan hissedilir oldu. Salgınla birlikte ülkeler, çeşitli önlemler aldı ve salgının durdurulması için çalışmalar başladı. Sizde Migros Tuvalet Kağıdı fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Mart 2020 döneminde Covid-19 salgınının tüm dünyada etkisini göstermeye başlaması ile birlikte, salgının etkileri de her açıdan hissedilir oldu. Salgınla birlikte ülkeler, çeşitli önlemler aldı ve salgının durdurulması için çalışmalar başladı. Alınan önlemler arasında hemen hemen her ülkede kendisini gösteren operasyonlar içinde, kapanma kuralları yer aldı.
Dünyanın eve kapanması, işletme ve işyerlerinin kapatılması ya da sınırlı saatlerde hizmet vermesi, üretim merkezlerinin üretimleri yavaşlatması gibi nedenlerle dünya genelinde tedarik zincirleri yavaşladı ve böylece küresel enflasyon çok ciddi ölçülerde artış gösterdi. Artan enflasyon ile birlikte ürün fiyatları da arttı ve zamlardan ülkemizde en çok etkilenen ürünlerin başında ise tuvalet kağıtları yer aldı… Vatandaşlar, hangi marketlerin ucuz fiyatlardan tuvalet kağıtları sattığını araştırmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…
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11 Oca 2022 - 22:24 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.