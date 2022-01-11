Migros Tuvalet Kağıdı Fiyatları 2022! Migros Tuvalet Kağıdı Ucuza Mı Satıyor?

Mart 2020 döneminde Covid-19 salgınının tüm dünyada etkisini göstermeye başlaması ile birlikte, salgının etkileri de her açıdan hissedilir oldu. Salgınla birlikte ülkeler, çeşitli önlemler aldı ve salgının durdurulması için çalışmalar başladı. Alınan önlemler arasında hemen hemen her ülkede kendisini gösteren operasyonlar içinde, kapanma kuralları yer aldı.

Dünyanın eve kapanması, işletme ve işyerlerinin kapatılması ya da sınırlı saatlerde hizmet vermesi, üretim merkezlerinin üretimleri yavaşlatması gibi nedenlerle dünya genelinde tedarik zincirleri yavaşladı ve böylece küresel enflasyon çok ciddi ölçülerde artış gösterdi. Artan enflasyon ile birlikte ürün fiyatları da arttı ve zamlardan ülkemizde en çok etkilenen ürünlerin başında ise tuvalet kağıtları yer aldı… Vatandaşlar, hangi marketlerin ucuz fiyatlardan tuvalet kağıtları sattığını araştırmaya devam ediyor… İşte tüm detaylar…



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