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04 Oca 2022 - 15:17

Ankara Gimat Gros Market Nerelerde Var? Gimat Gros Market Kaçta Açılıyor, Kapanıyor? Gimat Gros Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ankara’nın toptan alışverişe izin veren marketlerinden biri olan Gimat Gross Market, şimdilerde başkentlilerin sıklıkla tercih ettiği alışveriş mekanlarından biri haline gelmiş bulunuyor. Geniş ürün yelpazesinin yanı sıra uygun fiyatları ile başkentlileri cezbeden marketlerden biri olan Gimat Gross Market ile ilgili tüm detaylar...