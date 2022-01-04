ŞOK Markette Nasıl İşe Girilir?

Ülkemizde ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayından itibaren para politikasında faiz indirimlerine gitmeye başlaması ile birlikte artan dolar kuru, beraberinde piyasadaki neredeyse tüm ürünlere zamları da getirdi. Artan zamlar ve ağırlaşan ekonomik koşullar da vatandaşların belini bükmeye başladı. Öte yandan pandemi şartları ile birlikte birçok işyeri ve işletmenin de küçülmelere gitmesi ile birlikte birçok vatandaş bu zorlu koşullarda işsiz kaldı. Artan işsizlik ile birlikte yeni iş imkanlarını araştırmaya başlayan vatandaşlar, hayalindeki mesleği yapana kadar en azından geçici bir süreliğine de olsa ekonomik anlamda nefes alabilmek için ÇOK marketlerin sağladığı iş imkanlarını değerlendirmek istiyor. Birçok kişi, ŞOK markette nasıl işe girilebileceğini araştırıyor… İşte tüm detaylar…



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