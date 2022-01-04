Migros Market İşe Alımda Mülakat Yapıyor mu?

Artan işsizlik oranları, artan enflasyon rakamları, artan döviz kurları ve artan zam haberleri ile birlikte yurtiçinde ekonomik sıkıntılar da yoğunlaşmaya başladı. Mart 2020 döneminde birçok işletme ve işyeri, küçülmelere gitmek zorunda kaldı ve birçok vatandaş da bu nedenle işsiz kaldı. Ancak öte yandan artan işsizlik ortamında bazı işletmeler, işyerleri ve markalar daha geniş istihdam alanı sağlamaya başladı. Zira pandemi yasakları çerçevesinde bazı iş alanlarının iş yükü artış gösterdi ve bununla birlikte yeni iş imkanları açılmaya başladı. Bu markalardan biri olan Migros marketler de yeni istihdam alanları oluşturmaya başladı. Birçok vatandaş, Migros marketlerde çalışan olmak için şartları ve detayları araştırmaya devam ediyor. Peki Migros marketlerde işe alımlarda mülakat yapılıyor mu? İşte tüm detaylar…