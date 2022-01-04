Migros Market İşe Alımda Mülakat Yapıyor mu?
Artan işsizlik oranları, artan enflasyon rakamları, artan döviz kurları ve artan zam haberleri ile birlikte yurtiçinde ekonomik sıkıntılar da yoğunlaşmaya başladı. Mart 2020 döneminde birçok işletme ve işyeri, küçülmelere gitmek zorunda kaldı ve birçok vatandaş da bu nedenle işsiz kaldı. Sizde Migros Market'in işe giriş şartlarını ve mülakat detaylarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Artan işsizlik oranları, artan enflasyon rakamları, artan döviz kurları ve artan zam haberleri ile birlikte yurtiçinde ekonomik sıkıntılar da yoğunlaşmaya başladı. Mart 2020 döneminde birçok işletme ve işyeri, küçülmelere gitmek zorunda kaldı ve birçok vatandaş da bu nedenle işsiz kaldı. Ancak öte yandan artan işsizlik ortamında bazı işletmeler, işyerleri ve markalar daha geniş istihdam alanı sağlamaya başladı. Zira pandemi yasakları çerçevesinde bazı iş alanlarının iş yükü artış gösterdi ve bununla birlikte yeni iş imkanları açılmaya başladı. Bu markalardan biri olan Migros marketler de yeni istihdam alanları oluşturmaya başladı. Birçok vatandaş, Migros marketlerde çalışan olmak için şartları ve detayları araştırmaya devam ediyor. Peki Migros marketlerde işe alımlarda mülakat yapılıyor mu? İşte tüm detaylar…
04 Oca 2022 - 15:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.