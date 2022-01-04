Ebru Gündeş’in Aşkı Olay Yaşattı! Öyle Bir İsimle Anılmaya Başladı Ki, Açıklama Olay Yarattı! Hadise’yle Eski Eşinin Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş’in aşkı olay yarattı! Öyle bir isimle anılmaya başlandı ki, görenler delirdi. İlk açıklama ise Ebru Gündeş’in anıldığı isimden geldi! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’ın Hadise’yle yasak bir aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şimdi ise şok olay resmen yaşandı!
O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan iki isim Ebru Gündeş ve Hadise’nin arası yaz aylarında açılmıştı. Daha sonra ise Hadise, böyle bir durumun olmadığını açıklamıştı. Ebru Gündeş ise tüm bu iddialar konuşulurken; herhangi bir açıklama yapmamış ve sessizliğini korumuştu. Şimdi ise Ebru Gündeş’in yeni bir aşka yelken açtığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.