Ebru Gündeş’in Aşkı Olay Yaşattı! Öyle Bir İsimle Anılmaya Başladı Ki, Açıklama Olay Yarattı! Hadise’yle Eski Eşinin Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu…

O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan iki isim Ebru Gündeş ve Hadise’nin arası yaz aylarında açılmıştı. Daha sonra ise Hadise, böyle bir durumun olmadığını açıklamıştı. Ebru Gündeş ise tüm bu iddialar konuşulurken; herhangi bir açıklama yapmamış ve sessizliğini korumuştu. Şimdi ise Ebru Gündeş’in yeni bir aşka yelken açtığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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