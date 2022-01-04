Defacto’da Nasıl İşe Girilir? Defacto Mülakat Yapıyor mu?

Türkiye’de binlerce işsiz genç, yeni iş kapılarını araştırmaya devam ediyor. Artan işsizlik oranları, enflasyon rakamlarının son 19 yılın zirvesine çıkması, yeni zamların açıklanması gibi ekonomik veriler, vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Artan ekonomik zorluklarda vatandaşlar da iş sahibi olarak bir nefes almanın yollarını arıyor. İş kurmak için gereken sermayelerin, dolar kurundaki artışlara bağlı olarak ciddi oranlarda artması, yatırım araçlarındaki fiyat artışları gibi etkenler, vatandaşları da ister istemez yatırım yapma fikrinden ve iş kurma girişimlerinden uzaklaştırıyor. İş kurmak için gereken sermayeye ulaşamayan birçok işsiz vatandaş da çeşitli istihdam alanlarına yöneliyor. Bu alanda vatandaşlara Türkiye’nin dört bir yanında iş imkanı götüren Defacto mağazaları da vatandaşlara iş alanları sunmaya devam ediyor. Peki Defacto işe alımlarda mülakat yapıyor mu? İşte tüm detaylar…



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