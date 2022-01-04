Defacto’da Nasıl İşe Girilir? Defacto Mülakat Yapıyor mu?
Türkiye’de binlerce işsiz genç, yeni iş kapılarını araştırmaya devam ediyor. Artan işsizlik oranları, enflasyon rakamlarının son 19 yılın zirvesine çıkması, yeni zamların açıklanması gibi ekonomik veriler, vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Bu süreçte sizde Defacto mağazasında işe girmeyi düşünüyorsanız işte size detaylar...
Türkiye’de binlerce işsiz genç, yeni iş kapılarını araştırmaya devam ediyor. Artan işsizlik oranları, enflasyon rakamlarının son 19 yılın zirvesine çıkması, yeni zamların açıklanması gibi ekonomik veriler, vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Artan ekonomik zorluklarda vatandaşlar da iş sahibi olarak bir nefes almanın yollarını arıyor. İş kurmak için gereken sermayelerin, dolar kurundaki artışlara bağlı olarak ciddi oranlarda artması, yatırım araçlarındaki fiyat artışları gibi etkenler, vatandaşları da ister istemez yatırım yapma fikrinden ve iş kurma girişimlerinden uzaklaştırıyor. İş kurmak için gereken sermayeye ulaşamayan birçok işsiz vatandaş da çeşitli istihdam alanlarına yöneliyor. Bu alanda vatandaşlara Türkiye’nin dört bir yanında iş imkanı götüren Defacto mağazaları da vatandaşlara iş alanları sunmaya devam ediyor. Peki Defacto işe alımlarda mülakat yapıyor mu? İşte tüm detaylar…
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04 Oca 2022 - 15:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.