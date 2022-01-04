Hangi Burç Ukala Olmakta Dünya Markasıdır? İşte Kendini Çok Akıllı Sanan O Burçlar…
Her burcun insanının konuşma yetisi de hazır cevaplı oluşu da diğer burcun insanından bağımsız olarak gelişiyor. Yani bazı burcun insanları inanılmaz derecede laf sokabiliyorken, bazı burcun insanları sadece kendilerine sokulan lafları dinlemek ile yetinebiliyor. Sizde Ukala olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının konuşma yetisi de hazır cevaplı oluşu da diğer burcun insanından bağımsız olarak gelişiyor. Yani bazı burcun insanları inanılmaz derecede laf sokabiliyorken, bazı burcun insanları sadece kendilerine sokulan lafları dinlemek ile yetinebiliyor. Ancak, bazı burcun insanları var ki, onlar laf sokma konusunda sınırı aşmış ve ukala hale gelmiş bulunuyor. Kendini çok akıllı sanan ve ukalalıkta dünya markası olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç ukala olmakta dünya markasıdır? İşte kendini çok akıllı sanan o burçlar…
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04 Oca 2022 - 15:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.