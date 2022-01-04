Hangi Burç Ukala Olmakta Dünya Markasıdır? İşte Yanında İşkence Çekeceğiniz O Burçlar…

Her burcun insanının konuşma yetisi de hazır cevaplı oluşu da diğer burcun insanından bağımsız olarak gelişiyor. Yani bazı burcun insanları inanılmaz derecede laf sokabiliyorken, bazı burcun insanları sadece kendilerine sokulan lafları dinlemek ile yetinebiliyor. Ancak, bazı burcun insanları var ki, onlar laf sokma konusunda sınırı aşmış ve ukala hale gelmiş bulunuyor. Kendini çok akıllı sanan ve ukalalıkta dünya markası olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç ukala olmakta dünya markasıdır? İşte kendini çok akıllı sanan o burçlar…



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