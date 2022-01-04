Her burcun kişilik özellikleri kendine has bir şekilde gelişiyor. Bu özellikler ise, tahmin edilenden çok daha fazlasını etkiliyor. Kişilerin sağlık sorunlarından aşk yaşamlarına kadar çeşitli ipuçları veren burçları, insani ve akraba ilişkilerini de gözler önüne serecek ipuçları içeriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları tüm akrabaları ile sorunsuz bir şekilde anlaşabiliyorken; bazı burcun insanları sık sık eltisinden yaka silken tipler oluyor. Öte yandan Zodyak kuşağının elti sorunu yaşaması kaçınılmaz olan o burçlarını görenler, hayrete düşüyor! Peki, hangi burç elti sorunu yaşar? İşte eltisinden yaka silken o burçlar…



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