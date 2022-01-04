Hangi Burç İntihara Meyillidir? İşte Kendisine Zarar Veren O Burçlar…
Her burç, yönetildikleri gezegenlerinden gelen etkiler nedeniyle bazı sağlıksal sorunlara açık olan insanlar ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, fiziksel sorunlar ile uğraşmaya meyilli iken; bazı burcun insanları, inanılmaz derecede psikolojik rahatsızlıklara yakalanmaya meyilli insanlar olarak dünyaya geliyor. Sizde intihara meyilli burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burç, yönetildikleri gezegenlerinden gelen etkiler nedeniyle bazı sağlıksal sorunlara açık olan insanlar ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, fiziksel sorunlar ile uğraşmaya meyilli iken; bazı burcun insanları, inanılmaz derecede psikolojik rahatsızlıklara yakalanmaya meyilli insanlar olarak dünyaya geliyor. Elbette psikolojik rahatsızlıklara yakalanmaya meyilli olan insanlar, intiharın eşiğinde de gezmekten kendisini alıkoyamıyor. Evet, bazı burcun insanları intihara ve kendisine zarar vermeye, diğer burcun insanlarından çok daha meyilli oluyor! Peki, hangi burç intihara meyillidir? İşte kendisine zarar veren o burçlar…
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04 Oca 2022 - 16:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.