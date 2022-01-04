Gülşah Saraçoğlu'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Deha Bilimlier İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir hakkındaki yasak aşk iddiaları nedeniyle gündemlerden düşmeyen Gülşah Saraçoğlu, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline gelmiş bulunuyor. Bircan Bali’nin Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında söylediklerinin ardından hayranlarını bir hayli şaşırtan Gülşah Saraçoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir hakkındaki yasak aşk iddiaları nedeniyle gündemlerden düşmeyen Gülşah Saraçoğlu, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline gelmiş bulunuyor. Bircan Bali’nin Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında söylediklerinin ardından hayranlarını bir hayli şaşırtan Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk yaşadığı iddialarının ardındaki gerçek ise, yenice ortaya çıkmış bulunuyor! Peki, Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu kimdir, aslen nereli? Gülşah Saraçoğlu sevgilisi var mı, evli mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
04 Oca 2022 - 23:30 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.