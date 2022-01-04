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04 Oca 2022 - 23:30

Gülşah Saraçoğlu'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Deha Bilimlier İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir hakkındaki yasak aşk iddiaları nedeniyle gündemlerden düşmeyen Gülşah Saraçoğlu, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri haline gelmiş bulunuyor. Bircan Bali’nin Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında söylediklerinin ardından hayranlarını bir hayli şaşırtan Gülşah Saraçoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...