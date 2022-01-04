Masterchef Kahini Şampiyon Bombasını Patlattı! 11 Gün Önceden Şampiyonu Açıkladı! Acun Ilıcalı Yakasından Tuttuğu Gibi… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’i sık sık ifşalayan Kahin, büyük bombayı resmen patlattı! Finaline son 11 gün kalan Masterchef yarışmasının şampiyonu resmen açıklandı! Bunun üzerine birçok kişi Acun Ilıcalı’nın bu duruma çok sinirleneceği ve Masterchef Kahinini bulduğu anda yakasından tuttuğu gibi atacağına dair yorumlar geldi. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten şampiyonun ismi!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gelen son bölümle birlikte ise Sergen, şef ceketini alan ilk isim olmuştu. Ağızları açık bırakan bu detay sonrasında yeni bölüm fragmanında ise bir şef ceketinin daha sahip olunacağı görülmüştü. Dünyaca ünlü şeflerin yemeklerini yaparak puan alan yarışmacılar kendilerini yaratıcılıkta da gösteriyordu. Peki, Masterchef Kahini şampiyon olarak kimin ismini açıkladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.