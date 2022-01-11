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11 Oca 2022 - 22:16

Masterchef Kahini Şampiyon Bombasını Patlattı! 3 Gün Önceden Şampiyonu Açıkladı! Acun Ilıcalı Yakasından Tuttuğu Gibi… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’i sık sık ifşalayan Kahin, büyük bombayı resmen patlattı! Finaline son 11 gün kalan Masterchef yarışmasının şampiyonu resmen açıklandı! Bunun üzerine birçok kişi Acun Ilıcalı’nın bu duruma çok sinirleneceği ve Masterchef Kahinini bulduğu anda yakasından tuttuğu gibi atacağına dair yorumlar geldi. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten şampiyonun ismi!