IQ Testini Nereden Yaptırırım? IQ Testi İçin Hangi Bölüme Gidilmeli?

İnsan temelde bir hayvandır ancak insanı hayvanlardan ayıran en önemli özellik zekası ve düşünme yeteneğidir. Tarih boyunca insanları hayvanlardan ayıran bu temel özellikler üzerine detaylı araştırmalar yapılmıştır ve sosyal bir varlık olan insanın, bu konuda zekası ile ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. İnsan beyninin oldukça karmaşık bir yapıda olması, insan zekasının tam olarak anlaşılamaması gibi durumlar, bu konuya ilişkin merakları da tarih boyunca arttırmıştır. Günümüzde de insanlar, IQ testleri aracılığı ile zekalarını test etmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurmaya devam etmektedir. Ancak her ne kadar internette birçok yerde IQ testleri insanlara sunuluyor olsa da bu testlerin bilimsel ve sağlık açısından bir geçerliliği olması için yetkili kişilere ve kurumlara gidilmesi gerekmektedir… İşte tüm detaylar…



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