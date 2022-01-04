Nursel Köse'nin Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ulrich Mertin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı karakter ile bir hayli etki yaratan Nursel Köse, yaşam hikayesi ile herkesi şaşkına çeviren isimler arasına girdi. Çok küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ile uğraşan Nursel Köse ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı karakter ile bir hayli etki yaratan Nursel Köse, yaşam hikayesi ile herkesi şaşkına çeviren isimler arasına girdi. Çok küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ile uğraşan Nursel Köse, hayranlarını bir kez de Üç Kuruş dizisindeki rolü ile etkiledi. Öte yandan Nursel Köse’nin yaşını duyan hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Nursel Köse kaç yaşında? Nursel Köse kimdir, aslen nereli? Nursel Köse evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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04 Oca 2022 - 23:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.