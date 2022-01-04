Nursel Köse'nin Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ulrich Mertin İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  

Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı karakter ile bir hayli etki yaratan Nursel Köse, yaşam hikayesi ile herkesi şaşkına çeviren isimler arasına girdi. Çok küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ile uğraşan Nursel Köse, hayranlarını bir kez de Üç Kuruş dizisindeki rolü ile etkiledi. Öte yandan Nursel Köse’nin yaşını duyan hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Nursel Köse kaç yaşında? Nursel Köse kimdir, aslen nereli? Nursel Köse evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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