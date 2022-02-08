Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Ve Kardeşi Huriye Deniz’in Benzerliği Şaşkınlık Yarattı! Gördüğünüzde Küçük Çaplı Bir Şok Yaşayabilirsiniz.
Kardeşi ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hazal Çağlar, şimdilerde kardeşi ile olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı ile gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar ve kardeşi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kardeşi ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hazal Çağlar, şimdilerde kardeşi ile olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı ile gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar, paylaştığı o fotoğrafın ardından takipçilerinin merceği altına girdi. Bakın ünlü oyuncu Hazal Çağlar’ın kardeşi kim çıktı! Peki, Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar’ın kardeşi kim? Hazal Çağlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
08 Şub 2022 - 21:59 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.