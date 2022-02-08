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08 Şub 2022 - 21:59

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Ve Kardeşi Huriye Deniz’in Benzerliği Şaşkınlık Yarattı! Gördüğünüzde Küçük Çaplı Bir Şok Yaşayabilirsiniz.

Kardeşi ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hazal Çağlar, şimdilerde kardeşi ile olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı ile gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar ve kardeşi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...