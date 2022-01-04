Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Oca 2022 - 20:22

Masterchef Dilara, Sergen Aşkına Karşılık Verdi! Artık Bakışarak Anlaşıyorlar! Şeflere Çaktırmamak İçin Halden Hale Girdiler Ama…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara ve Sergen aşkı patladı! Geçtiğimiz günlerde ikilinin artık ciddi ilişki yaşadıkları gündeme bomba gibi düşerken; şimdi ise şeflere bir şeyleri çaktırmamak için öyle bir şey yaptılar ki, görenler delirdi. İşte Sergen ve Dilara’nın aşkının patlak verdiği o anlar…