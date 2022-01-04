Masterchef Dilara, Sergen Aşkına Karşılık Verdi! Artık Bakışarak Anlaşıyorlar! Şeflere Çaktırmamak İçin Halden Hale Girdiler Ama…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara ve Sergen aşkı patladı! Geçtiğimiz günlerde ikilinin artık ciddi ilişki yaşadıkları gündeme bomba gibi düşerken; şimdi ise şeflere bir şeyleri çaktırmamak için öyle bir şey yaptılar ki, görenler delirdi. İşte Sergen ve Dilara’nın aşkının patlak verdiği o anlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ikilinin yakınlaştığı bir kez daha görülmüştü. Son beşe kadar emin adımlarla ilerleyen Sergen Özen ve Dilara Başaran’ın aşkları bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Sergen Özen, ilk şef önlüğünü giyen isim olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.