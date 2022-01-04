Survivor Ayşe ve Poyraz Nikah Kutlamalarına Başladı! Evlenecekleri Ortaya Çıkmıştı, “Damat Poyraz” Aileye Girdi! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe ve Poyraz iddialara göre evlenme kararı aldıklarını resmen duyurdu! Kısa bir süre önce iddialara göre ikili evlenme kararı almıştı. Hatta Survivor yarışmasından sonra tüm yarışmacılar birbirlerinin ailesiyle tanışmıştı. Bu durumu duyan Ayşe sevenleri ise “Damat Poyraz” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında birbirlerine olan uyumlarından dolayı isimleri sık sık aşk dedikodularına karışan ikili sadece arkadaş olduklarını dile getirmişti. Ayşe Yüksel’in Poyraz’ı telefonuna “Poyrişş” diyerek kaydetmesi ise aşk iddialarının yeniden artmasına neden olmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.