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04 Oca 2022 - 20:23

Survivor Ayşe ve Poyraz Nikah Kutlamalarına Başladı! Evlenecekleri Ortaya Çıkmıştı, “Damat Poyraz” Aileye Girdi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe ve Poyraz iddialara göre evlenme kararı aldıklarını resmen duyurdu! Kısa bir süre önce iddialara göre ikili evlenme kararı almıştı. Hatta Survivor yarışmasından sonra tüm yarışmacılar birbirlerinin ailesiyle tanışmıştı. Bu durumu duyan Ayşe sevenleri ise “Damat Poyraz” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?