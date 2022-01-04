- 04 Oca 2022 - 20:23

2022 Masterchef’te Bambaşka Bir Somer Şef Olacak! Somer Şef Büyük Değişime İmzasını Attı! Ameliyat Kararı Verildi, Görenler Şok Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Somer Şef, büyük değişime imzasını attı! Ameliyat kararı resmen verildi, görenler ise büyük şoku yaşadı! 2022 Masterchef’te bambaşka birisi olarak karşımıza çıkacağı iddia edilen Somer Şef, ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te hem tavrıyla, hem duruşuyla gündemin ismi olan Somer Şef, her bölümde seyircinin kalbine taht kuruyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise sona kalan 5 yarışmacı için kaderlerini belirleyecek oyun oynanmıştı. Yarışmada adını duyuran Sergen Özen ise ilk şef ceketini giyen isim olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen durum ise Somer Şef hakkında çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Oca 2022 - 20:23 Ankara- Yaşam

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