- 04 Oca 2022 - 20:23

Masumlar Apartmanı Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği TRT1 Tarafından Açıklandı! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin final yaptığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ekranlara gelmeyeceği TRT1 ekranları tarafından açıklanırken; seyircilerin nutkunu tutacak bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde ise birbirinden eğlenceli dakikalar yaşanmıştı. Gülben, Arda Türkmen’le birlikte yemekler yaparak; tüm sevdiklerini ağırlamıştı. Sofrada birbirinden lezzetli yemekleri tadan aile üyeleri ise zaman zaman pot kırmıştı. Şimdi ise skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Oca 2022 - 20:23 Ankara- Yaşam

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