Masumlar Apartmanı Dizisi Final Mi Yaptı? Ekranlara Gelmeyeceği TRT1 Tarafından Açıklandı! Seyircilerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin final yaptığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ekranlara gelmeyeceği TRT1 ekranları tarafından açıklanırken; seyircilerin nutkunu tutacak bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde ise birbirinden eğlenceli dakikalar yaşanmıştı. Gülben, Arda Türkmen’le birlikte yemekler yaparak; tüm sevdiklerini ağırlamıştı. Sofrada birbirinden lezzetli yemekleri tadan aile üyeleri ise zaman zaman pot kırmıştı. Şimdi ise skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.