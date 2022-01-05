5 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 5 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da yaşanan elektrik altyapısı çalışmaları bugün de devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya elektrik kesintileri çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, yönünü EDAŞ’a dönüyor. Peki, 5 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 5 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…