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05 Oca 2022 - 09:25

Masterchef’te Görülmemiş Olay! Giydiği Ceketi Geri Çıkarttı, Mehmet Şef Şok Oldu! Görenler Resmen Delirdi, Tarih Yazdı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülmemiş bir olay yaşandı! Giydiği ceketi yeniden çıkarttı ve çok zor anlar yaşadı! Görenleri deliren bu durum ise Masterchef’te tarih yazılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…