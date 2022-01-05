Masterchef’te Görülmemiş Olay! Giydiği Ceketi Geri Çıkarttı, Mehmet Şef Şok Oldu! Görenler Resmen Delirdi, Tarih Yazdı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülmemiş bir olay yaşandı! Giydiği ceketi yeniden çıkarttı ve çok zor anlar yaşadı! Görenleri deliren bu durum ise Masterchef’te tarih yazılmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Şef Ahmet Dede’nin yemeğini yapmaya çalışan başarılı şef adayları ağızları açık bırakmıştı. Neredeyse dünyanın her yerinden getirdiği ürünlerle imza yemeğini yarışmacılara anlatan Ahmet Dede büyük bir hayranlık uyandırdı! Tamda o sırada Sergen çok büyük bir olay yaşadı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.