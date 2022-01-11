- 11 Oca 2022 - 22:17

Müge Anlı Vasiyetini Önceden Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın mezar yeri ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Müge Anlı, milyonlarca hayranını hüngür hüngür ağlatmıştı. Tam tamına 17 yıl önce yapılan bu mezarın yerinin ortaya çıkması ise akın akın ziyaretlere neden oldu! Boş mezar başında dua edenler ise “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevilerek takip edilen Müge Anlı’nın canlı yayında yapmış olduğu açıklamada mezar yerinin bile hazır olduğunu dile getirmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Müge Anlı’nın mezar yeri belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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11 Oca 2022 - 22:17 Ankara- Yaşam

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