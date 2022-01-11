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11 Oca 2022 - 22:17

Müge Anlı Vasiyetini Önceden Açıklayıp Herkesi Ağlatmıştı! Şimdi de Mezar Yeri Ortaya Çıktı! Tam Tamına 17 Yıl Önce… “Yok Artık” Boş Mezar...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın mezar yeri ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Müge Anlı, milyonlarca hayranını hüngür hüngür ağlatmıştı. Tam tamına 17 yıl önce yapılan bu mezarın yerinin ortaya çıkması ise akın akın ziyaretlere neden oldu! Boş mezar başında dua edenler ise “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…