Sibel Kekilli İle Kız Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Yok Böyle Bir Benzerlik! Resmen İkiz Hali…İşte Cansu Karaca'nın O İtirafı...

Şimdilerde yeni bir film ile uzunca bir aradan sonra Türkiye’ye dönmeye hazırlanan Sibel Kekilli’nin kardeşi herkesi hayrete düşürdü. Yaptığı taklitler ile herkesi gülmekten kırıp geçiren Sibel Kekilli’nin kardeşi olduğu iddia edilen genç kadın, herkesin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı! Peki, Sibel Kekilli’nin kardeşi kim? Sibel Kekilli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…



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