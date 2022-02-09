Sibel Kekilli İle Kız Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Yok Böyle Bir Benzerlik! Resmen İkiz Hali…İşte Cansu Karaca'nın O İtirafı...
Şimdilerde yeni bir film ile uzunca bir aradan sonra Türkiye’ye dönmeye hazırlanan Sibel Kekilli’nin kardeşi herkesi hayrete düşürdü. Yaptığı taklitler ile herkesi gülmekten kırıp geçiren Sibel Kekilli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde yeni bir film ile uzunca bir aradan sonra Türkiye’ye dönmeye hazırlanan Sibel Kekilli’nin kardeşi herkesi hayrete düşürdü. Yaptığı taklitler ile herkesi gülmekten kırıp geçiren Sibel Kekilli’nin kardeşi olduğu iddia edilen genç kadın, herkesin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı! Peki, Sibel Kekilli’nin kardeşi kim? Sibel Kekilli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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09 Şub 2022 - 00:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.