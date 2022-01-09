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09 Oca 2022 - 20:46

Acun Ilıcalı İle Doktor Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer...

Şimdilerde kardeşi ile herkesi şaşırtmayı başaran Acun Ilıcalı, ilk kez kardeşiyle fotoğraf paylaştı. Kardeşinin kendisine olan benzerliği ve onun yaptığı meslek ile herkesi şaşırtan Acun Ilıcalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...