Acun Ilıcalı İle Doktor Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer...
Şimdilerde kardeşi ile herkesi şaşırtmayı başaran Acun Ilıcalı, ilk kez kardeşiyle fotoğraf paylaştı. Kardeşinin kendisine olan benzerliği ve onun yaptığı meslek ile herkesi şaşırtan Acun Ilıcalı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde kardeşi ile herkesi şaşırtmayı başaran Acun Ilıcalı, ilk kez kardeşiyle fotoğraf paylaştı. Kardeşinin kendisine olan benzerliği ve onun yaptığı meslek ile herkesi şaşırtan Acun Ilıcalı, yaptığı o paylaşımdan sonra hayranlarının sıkı markajına girdi! Peki, Acun Ilıcalı’nın kardeşi kim? Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
09 Oca 2022 - 20:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.