Kıvanç Tatlıtuğ'un Kız Kardeşini Görenler Şaşıp Kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''
Şimdilerde yeni projelerine odaklanmış olan ve baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, kardeşi ile paylaştığı o fotoğrafın ardından herkesi şoke etti. Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşini görenler ise oldukça şaşırdı. İşte merak edilen detaylar...
Şimdilerde yeni projelerine odaklanmış olan ve baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, kardeşi ile paylaştığı o fotoğrafın ardından herkesi şoke etti. Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşini görenler, o ünlü isim ile Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi arasındaki benzerliği hemencecik fark etti! Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi kim? Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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09 Oca 2022 - 20:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.