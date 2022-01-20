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20 Oca 2022 - 23:57

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Bekaret İtirafıyla Duyanları Şok Etti!

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteri ile herkesin aklını başından alan Hande Ataizi, geçmişte birlikte olduğu isim ile herkesi hayrete düşürdü. Bu birlikteliğin yanı sıra o isim ile ilgili söylediği sözler ile de herkesi şaşkına çevirdi. İşte Hande Ataizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...