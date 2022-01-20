Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Bekaret İtirafıyla Duyanları Şok Etti!
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteri ile herkesin aklını başından alan Hande Ataizi, geçmişte birlikte olduğu isim ile herkesi hayrete düşürdü. Bu birlikteliğin yanı sıra o isim ile ilgili söylediği sözler ile de herkesi şaşkına çevirdi. İşte Hande Ataizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteri ile herkesin aklını başından alan Hande Ataizi, geçmişte birlikte olduğu isim ile herkesi hayrete düşürdü. Bu birlikteliğin yanı sıra o isim ile ilgili söylediği sözler ile de herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin eski sevgilisi kim çıktı? Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
20 Oca 2022 - 23:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.