- 23 Oca 2022 - 23:11

Güncel Bira Fiyatları 2022 Merak Uyandırdı! Tuborg Gold, Filtresiz, Amber, Special, Carlsberg, Frederik Zamlı Bira Fiyat Listesi

Yeni yılda beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, sigara ve alkollü içeceklere de yansıdı. 3 Ocak 2022 günü kamuoyu ile paylaşılan zam haberi, herkesi meraklandırmayı başardı. 2022 yılında yeni zamlarla birlikte alkollü içkilerin en tüketilen ürünlerinden olan güncel Bira fiyatları haberimizde...

Yeni yılda beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, sigara ve alkollü içeceklere de yansıdı. 3 Ocak 2022 günü kamuoyu ile paylaşılan zam haberi, herkesi meraklandırmayı başardı. 4 Ocak 2022 Salı günü netleşen sigara ve alkollü içecek zammı, miktar olarak fiyat etiketlerine yansıdı. Peki, alkole zam geldi mi? 2022 yılı alkol zammı geldi mi? İşte, 2022 zamlı bira rakı fiyatları…

23 Oca 2022 - 23:11 - Yaşam

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