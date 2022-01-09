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09 Oca 2022 - 20:50

Güncel Bira Fiyatları 2022! Tuborg Gold, Filtresiz, Amber, Special, Carlsberg, Frederik Zamlı Bira Fiyat Listesi

Yeni yılda beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, sigara ve alkollü içeceklere de yansıdı. 3 Ocak 2022 günü kamuoyu ile paylaşılan zam haberi, herkesi meraklandırmayı başardı. 2022 yılında yeni zamlarla birlikte alkollü içkilerin en tüketilen ürünlerinden olan güncel Bira fiyatları haberimizde...