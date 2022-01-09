Güncel Bira Fiyatları 2022! Tuborg Gold, Filtresiz, Amber, Special, Carlsberg, Frederik Zamlı Bira Fiyat Listesi
Yeni yılda beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, sigara ve alkollü içeceklere de yansıdı. 3 Ocak 2022 günü kamuoyu ile paylaşılan zam haberi, herkesi meraklandırmayı başardı. 2022 yılında yeni zamlarla birlikte alkollü içkilerin en tüketilen ürünlerinden olan güncel Bira fiyatları haberimizde...
Yeni yılda beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, sigara ve alkollü içeceklere de yansıdı. 3 Ocak 2022 günü kamuoyu ile paylaşılan zam haberi, herkesi meraklandırmayı başardı. 4 Ocak 2022 Salı günü netleşen sigara ve alkollü içecek zammı, miktar olarak fiyat etiketlerine yansıdı. Peki, alkole zam geldi mi? 2022 yılı alkol zammı geldi mi? İşte, 2022 zamlı bira rakı fiyatları…
09 Oca 2022 - 20:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.