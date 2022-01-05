Hangi Burcun Kendisine Ördüğü Duvarlar Vardır? İşte Herkesten Uzak Yaşayan O Burç…
Her burcun insanının dışarıya karşı olan tavır ve davranışları birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burçların insanları, herkes ile can ciğer kuzu sarması olabilirken; bazı burçların insanları, kendisine ördüğü duvarların sınırını asla aşmıyor. Sizde kendisini soyutlayan ve kendince ördüğü duvarlar olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının dışarıya karşı olan tavır ve davranışları birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burçların insanları, herkes ile can ciğer kuzu sarması olabilirken; bazı burçların insanları, kendisine ördüğü duvarların sınırını asla aşmıyor. Herkese uzak yaşayan ve mesafesini asla aşmayan o burçların insanları, toplumsal ilişkiler açısından zayıf kişiler oluyor. Öte yandan o burçların insanlarını görenler, şaşırıp, karıyor! Peki, hangi burcun kendisine ördüğü duvarlar vardır? İşte herkesten uzak yaşayan o burç…
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05 Oca 2022 - 18:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.