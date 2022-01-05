- 05 Oca 2022 - 18:15

Hangi Burcun Kendisine Ördüğü Duvarlar Vardır? İşte Herkesten Uzak Yaşayan O Burç…

Her burcun insanının dışarıya karşı olan tavır ve davranışları birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burçların insanları, herkes ile can ciğer kuzu sarması olabilirken; bazı burçların insanları, kendisine ördüğü duvarların sınırını asla aşmıyor. Sizde kendisini soyutlayan ve kendince ördüğü duvarlar olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının dışarıya karşı olan tavır ve davranışları birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burçların insanları, herkes ile can ciğer kuzu sarması olabilirken; bazı burçların insanları, kendisine ördüğü duvarların sınırını asla aşmıyor. Herkese uzak yaşayan ve mesafesini asla aşmayan o burçların insanları, toplumsal ilişkiler açısından zayıf kişiler oluyor. Öte yandan o burçların insanlarını görenler, şaşırıp, karıyor! Peki, hangi burcun kendisine ördüğü duvarlar vardır? İşte herkesten uzak yaşayan o burç…


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05 Oca 2022 - 18:15 - Burç Haberleri

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