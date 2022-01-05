Her burcun insanının dışarıya karşı olan tavır ve davranışları birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burçların insanları, herkes ile can ciğer kuzu sarması olabilirken; bazı burçların insanları, kendisine ördüğü duvarların sınırını asla aşmıyor. Herkese uzak yaşayan ve mesafesini asla aşmayan o burçların insanları, toplumsal ilişkiler açısından zayıf kişiler oluyor. Öte yandan o burçların insanlarını görenler, şaşırıp, karıyor! Peki, hangi burcun kendisine ördüğü duvarlar vardır? İşte herkesten uzak yaşayan o burç…



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