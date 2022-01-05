Her burcu etkilemenin yolu diğerine göre farklılık gösterebiliyor. Öyle ki bazı burcun insanları, ilgi ve sevgiden etkilenirken; bazı burcun insanları, karşı tarafın gösterdiği o vurdumduymazlığa tapıyor. Etkilenme biçimleri ne kadar farklı olursa olsun, her burcun etkileneceği bazı yollar bulunuyor. Öte yandan o yolları bilenler, karşı cansı etkilemekte asla zorlanmıyor! Peki, hangi burç nasıl tavlanır? Hangi burç nelerden etkilenir? İşte, detaylar…



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