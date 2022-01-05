- 05 Oca 2022 - 12:56 G: 05 Oca 2022 - 13:01

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Hangi Burç Ne Kadar Kazanır? İşte En Bilge O Burçlar…

Her burcun öğrenmeye olan açlığı ve öğrenme seviyesi birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durum ise, burçların tamamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dahil olsa her birinin alacağı ödül birbirine göre farklılık gösterecektir demek oluyor. Sizde Kim Milyoner Olmak İster 'de şanslı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun öğrenmeye olan açlığı ve öğrenme seviyesi birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durum ise, burçların tamamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dahil olsa her birinin alacağı ödül birbirine göre farklılık gösterecektir demek oluyor. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonu garantileyen o burcu görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi burç ne kadar kazanır? İşte en bilge o burçlar…


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05 Oca 2022 - 12:56 - Burç Haberleri

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