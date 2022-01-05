Hangi Burç Kaktüs Çiçeği Gibidir? İşte Sert ve Dikenli Olup, Sevgiyle Çiçek Açacak O Burçlar…

Sosyal bir varlık olan insan, hesaplanamaz bir canlıdır. Bir insanın, herhangi bir konuda ne tepki vereceği, bir konuya karşı nasıl bir davranış ve tutum sergileyeceği hiçbir zaman önceden tam olarak bilinemez ve hatta kişinin kendisi de bazı durumlarda kendisinin ne yapacağını bilemez. Bilinmeyen bir canlı olan insan, buna rağmen bazı kişilik özellikleri ile genel bir çerçeve ortaya koyabilir. Bu da insanların doğuştan kazandığı, burçlarla birlikte gelen temel ve genel özellikler ile ortaya çıkar. İnsanların doğuştan edindiği bu özellikler arasında, başkalarına karşı belirlenen mesafeler de yer alır. Bazı insanlar bu konuda, kaktüs gibi olan yanlarıyla bilinir ve bu kişiler, dikenleri ile herkesi korkutsa da sevgi ile çiçeklerini göstermeye başlayabilir… İşte tüm detaylar…