Hangi Burç Kaktüs Gibidir? İşte Herkese Batan Ama Sevgiyle Çiçek Açacak Burçlar…
Sosyal bir varlık olan insan, hesaplanamaz bir canlıdır. Bir insanın, herhangi bir konuda ne tepki vereceği, bir konuya karşı nasıl bir davranış ve tutum sergileyeceği hiçbir zaman önceden tam olarak bilinemez ve hatta kişinin kendisi de bazı durumlarda kendisinin ne yapacağını bilemez. Sizde Kaktüs gibi burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Sosyal bir varlık olan insan, hesaplanamaz bir canlıdır. Bir insanın, herhangi bir konuda ne tepki vereceği, bir konuya karşı nasıl bir davranış ve tutum sergileyeceği hiçbir zaman önceden tam olarak bilinemez ve hatta kişinin kendisi de bazı durumlarda kendisinin ne yapacağını bilemez. Bilinmeyen bir canlı olan insan, buna rağmen bazı kişilik özellikleri ile genel bir çerçeve ortaya koyabilir. Bu da insanların doğuştan kazandığı, burçlarla birlikte gelen temel ve genel özellikler ile ortaya çıkar. İnsanların doğuştan edindiği bu özellikler arasında, başkalarına karşı belirlenen mesafeler de yer alır. Bazı insanlar bu konuda, kaktüs gibi olan yanlarıyla bilinir ve bu kişiler, dikenleri ile herkesi korkutsa da sevgi ile çiçeklerini göstermeye başlayabilir… İşte tüm detaylar…
05 Oca 2022 - 13:03 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.